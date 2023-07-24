У золотому бікіні і панчохах в сітку: зваблива британська модель похизувалася сексуальними формами

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Меган Бартон Генсон опублікувала в Instagram пікантні світлини, на яких вона постала у відвертому образі.

Меган Бартон Генсон/Instagram Меган Бартон Генсон

Перед фотокамерою красуня постала у золотому бікіні на зав'язках, чорних панчохах у сітку і босоніжках на шпильках. Меган звабливо похизувалася сексуальними формами. Вона має просто неймовірний вигляд.

Меган Бартон Генсон/Instagram Меган Бартон Генсон

Спокусливий лук Генсон доповнила гарним укладанням з локонами, ніжним макіяжем і прикрасами.

Меган Бартон Генсон/Instagram Меган Бартон Генсон

Нагадаємо, Меган Бартон Генсон разом зі своєю подругою похизувалися сексуальними фігурами у сміливій мереживній спідній білизні лимонного кольору з поясами для підтяжок.

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