У золотому бікіні і прикрасах: американська знаменитість потрапила в об'єктиви папараці на пляжі у Маямі

Папараці заскочили мотиваційну ораторку і письменницу – Наташу Граціано, коли вона відпочивала на пляжі у Маямі. Знаменитість купалася, засмагала і гуляла узбережжям.

Одягнена Нашата була у золоте бікіні на зав'язках, ліф якого чудово підкреслив її сексуальний бюст. Талію вона прикрасила ланцюжком-намистом.

Наташа Граціано / Фото: Getty Images

Граціано розпустила волосся, зробила макіяж із довгими віями, перламутровий манікюр і доповнила пляжний лук безліччю аксесуарів: у вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки, а на шиї – розкішний широкий ланцюжок, інкрустований камінням, і делікатні ланцюжки з хрестиком та підвіскою у вигляді її ім'я. На руках у неї були каблучки і браслети з камінням.

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