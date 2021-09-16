У золотому бікіні і з донькою на руках: дружина екс"Холостяка" Михайлюка поділилася знімками з відпустки

Макс Михайлюк з дружиною і донькою провели відпустку в Чорногорії.
Головний герой 10-го сезону шоу "Холостяк" — Макс Михайлюк — з дружиною Дашею та їхньою 4-місячною донькою Аріаною провели невеличкий перепочинок у Чорногорії.
У своєму Instagram Даша опублікувала фотозвіт з відпустки. На першій світлині щаслива сім'я зазнімкована на набережній під час вечірньої прогулянки.
Потім модель показала селфі з малятком.
Манекенниця також продемонструвала фігуру у золотистому бікіні. Через 4 місяці після пологів Хлистун має бездоганний вигляд. Вона вже встигла повернути свою допологову форму.
Даша також поділилася пляжним сімейним знімком.
І виклала фото, яке зробив Макс: мама з донькою солодко сплять у літаку.
"Ми обов'язково повернемося до Чорногорії. Наша перша мініподорож сім'єю", — підписала фото модель.
Нагадаємо, раніше Макс Михайлюк показав світлину зі знімань розважального шоу. Пілот був одягнений у чорну сорочку, штани і кросівки Dolce & Gabanna. А Даша підкреслила стрункі ноги шкіряною чорною мінісукнею з рукавами-буфами і поясом з пряжкою.
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