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- Шоу-бізнес
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У золотому бікіні на яхті: Гейлі Бібер відсвяткувала 30-річчя на Багамах із чоловіком та зірковими подругами
Зірка опублікувала фотографії зі святкової подорожі в Instagram.
Гейлі Бібер — модель і засновниця косметичного бренду Rhode — відсвяткувала ювілей у тропічному раю, на Багамах, у компанії чоловіка Джастіна Бібера та близьких друзів.
22 листопада Гейлі виповнилося 30 років, а трохи пізніше вона опублікувала серію фотографій з відпочинку. На одному зі знімків іменинниця позує на яхті в ефектному металізованому золотому бікіні. Образ вона доповнила леопардовою накидкою з хутряним коміром, солом’яним капелюхом і сонцезахисними окулярами.
На іншому фото модель демонструє пляжний образ із сумкою Chanel.
Не минулося й без романтики. Гейлі опублікувала кілька знімків із Джастіном: подружжя обіймалося і цілувалося на тлі святкового салюту.
Для вечірньої частини урочистості модель обрала відвертий зелений топ із золотими шнурками, а також штани з анімалістичним принтом.
На завершення фотопідбірки Гейлі показала святковий торт — двоярусний червоний десерт зі свічками та великою цифрою 30.
Судячи з публікацій у соцмережах, до подружжя приєдналися Кендалл і Кайлі Дженнер, акторка Каміла Морроне та співачка Джастін Скай.
Нагадаємо, раніше оголена Гейлі Бібер зі знебарвленими бровами знялася для глянцю.