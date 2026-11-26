Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

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Гейлі Бібер — модель і засновниця косметичного бренду Rhode — відсвяткувала ювілей у тропічному раю, на Багамах, у компанії чоловіка Джастіна Бібера та близьких друзів.

22 листопада Гейлі виповнилося 30 років, а трохи пізніше вона опублікувала серію фотографій з відпочинку. На одному зі знімків іменинниця позує на яхті в ефектному металізованому золотому бікіні. Образ вона доповнила леопардовою накидкою з хутряним коміром, солом’яним капелюхом і сонцезахисними окулярами.

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Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

На іншому фото модель демонструє пляжний образ із сумкою Chanel.

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Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

Не минулося й без романтики. Гейлі опублікувала кілька знімків із Джастіном: подружжя обіймалося і цілувалося на тлі святкового салюту.

Гейлі та Джастін Бібери / © Instagram Гейлі Бібер

Гейлі та Джастін Бібери / © Instagram Гейлі Бібер

Для вечірньої частини урочистості модель обрала відвертий зелений топ із золотими шнурками, а також штани з анімалістичним принтом.

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

На завершення фотопідбірки Гейлі показала святковий торт — двоярусний червоний десерт зі свічками та великою цифрою 30.

Гейлі Бібер виповнилося 30 років / © Instagram Гейлі Бібер

Гейлі Бібер із подругами / © Instagram Гейлі Бібер

Судячи з публікацій у соцмережах, до подружжя приєдналися Кендалл і Кайлі Дженнер, акторка Каміла Морроне та співачка Джастін Скай.

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Нагадаємо, раніше оголена Гейлі Бібер зі знебарвленими бровами знялася для глянцю.

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