У золотому бікіні на яхті: зірка реаліті похизувалася ідеальною фігурою і довгими ногами

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – поділилася з підписниками в Instagram новим фото з відпочинку.

Білявка сфотографувалася під час морської прогулянки на яхті. Емма позувала у золотому бікіні. На талії вона завязала парео такого самого кольору.

Емма Ернан/Instagram

Красуня продемонструвала ідеальну фігуру, сексуальне декольте і довгі стрункі ноги.

Зірка реаліті зібрала волосся у високий пучок, одягла на обличчя сонцезахисні окуляри у бежево-жовтій оправі і прикрасила вуха сережками-кільцями.

У кадр також потрапила велика рожева сумка від Chanel.

Нагадаємо, раніше Емма Ернан у червоній мінісукні продемонструвала спокусливий бюст.

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