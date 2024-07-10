У золотому бікіні з перлами: зірка "Русалоньки" Голлі Бейлі блиснула пишними грудьми

24-річна акторка і співачка показала фото з відпустки.

Голлі Бейлі поділилася з фоловерами в Instagram світлинами з відпочинку в Італії. Акторка приймала сонячні ванни біля басейну.

Голлі Бейлі/Instagram

На зірці було гламурне золоте бікіні, в'язаний ліф якого був прикрашений перлами. Бейлі продемонструвала пишні сексуальні груди і тонку талію.

Голлі Бейлі/Instagram

Свій лук Голлі доповнила об'ємною зачіскою з кучерями, макіяжем із пишними віями і довгим червоним манікюром. Вуха акторка прикрасила великими прозорими сережками-кільцями, а пальці – золотими каблучками з камінням.

Голлі Бейлі/Instagram

"Живу своїм життям, ніби воно золоте", – підписала знімки Бейлі.

Нагадаємо, Голлі Бейлі з'явилася на церемонії нагородження премії BET Awards у чорній шкіряній пітоновій сукні по фігурі від бренду Avellano.

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