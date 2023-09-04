У золотому боді з декольте та чорній накидці з торочкою: Кейт Бекінсейл зачарувала образом на amfAR Gala

Щорічно цей благодійний захід збирає вершки суспільства, оскільки вони можуть вигуляти свої розкішні вбрання перед фотографами. Не проґавила шанс і Кейт.
Акторка Кейт Бекінсейл приголомшила розкішним та сексуальним вбранням, яке обрала для благодійного щорічного заходу amfAR Gala Venezia 2023, що відбувся у межах 80-го Венеційського кінофестивалю.
На Кейт був розкішний чорно-золотий образ від бренду Georges Chakra, що складався із золотого боді з декольте до пупа і був повністю розшитий лелітками.
Поверх цього сексуального боді Кейт одягла прозору чорну накидку з високою горловиною та розрізом. Краї цього незвичайного виробу були обшиті золотою торочкою. Також накидка мала довгий шлейф.
Доповнювали образ зірки висока зачіска, яскравий макіяж із рум'янами, а також розкішні ювелірні прикраси – величезна фіолетова каблучка у формі серця та золоті сережки з камінням.
Також досить сміливими та екстравагантними були туфлі Кейт, оскільки були на величезній золотій платформі.
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