У золотому бюстгальтері від українського бренду і без трусів: Демі Роуз у сміливому образі позувала на камеру

Демі Роуз опублікувала в Instagram знімки з відпочинку у Єгипті. На них вона постала у провокаційному образі.

На Демі був золотий вінтажний бюстгальтер від українського бренду NUÉ, виготовлений із мотузки, скрученої у спіраль, і прикрашений стразами. На сайті бренду вартість бюстгальтера становить 831 долар.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

На низ Роуз вирішила не одягати труси. Вона просто зав'язала на стегнах напівпрозорий білий шарф з орнаментом, оголивши частину свого сексуального тіла.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Красуня з різних ракурсів спокусливо продемонструвала сексуальні форми.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Аутфіт модель доповнила золотистою сумочкою. волосся вона зібрала догори, зробила макіяж із пишними віями і прикрасила пальці каблучками з камінням.

Нагадаємо, Демі Роуз у прозорій сукні з американскьою проймою похизувалася сексуальним пишним бюстом.

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