У золотому бюстгальтері від українського бренду і без трусів: Демі Роуз у сміливому образі позувала на камеру

Британська "Кім Кардашян" у відвертому аутфіті похизувалася сексуальними формами.
Демі Роуз опублікувала в Instagram знімки з відпочинку у Єгипті. На них вона постала у провокаційному образі.
На Демі був золотий вінтажний бюстгальтер від українського бренду NUÉ, виготовлений із мотузки, скрученої у спіраль, і прикрашений стразами. На сайті бренду вартість бюстгальтера становить 831 долар.
На низ Роуз вирішила не одягати труси. Вона просто зав'язала на стегнах напівпрозорий білий шарф з орнаментом, оголивши частину свого сексуального тіла.
Красуня з різних ракурсів спокусливо продемонструвала сексуальні форми.
Аутфіт модель доповнила золотистою сумочкою. волосся вона зібрала догори, зробила макіяж із пишними віями і прикрасила пальці каблучками з камінням.
Нагадаємо, Демі Роуз у прозорій сукні з американскьою проймою похизувалася сексуальним пишним бюстом.
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