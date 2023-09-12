У золотому комбінезоні з лелітками у стилі диско: гламурна Блейк Лайвлі на показі Michael Kors

Акторка одна з найвідданіших шанувальниць цього бренду і не пропускає покази.

У Нью-Йорку відбувся показ колекції Michael Kors весна-літо 2024 року. Захід відбувся в районі Бруклін і зібрав безліч зіркових гостей та друзів бренду.

Однією з тих, хто часто відвідує покази цього бренду, є акторка та багатодітна мати Блейк Лайвлі – зірка серіалу "Пліткарка". Вона прийшла на модне шоу в золотому комбінезоні, повністю розшитому лелітками.

Вбрання мало широкі бретелі, декольте та штани-кльош. Комбінезон Блейк нагадував за стилем образи диско 70-х років.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

А ось доповнила вона свій лук лаконічним бежевим ремінцем на талії, великими сережками у вухах та об'ємним укладанням з кучерями та макіяжем, який цього разу був нейтральним.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

Також Блейк одягла під свій гламурний диско-лук довге класичне пальто і взяла невелику сумку на золотому ланцюжку, але перед камерами з ними не позувала. З цими речами її помітили у першому ряду шоу.

Блейк Лайвлі / Фото: Associated Press

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