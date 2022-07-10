У золотому корсеті та штанах зі шлейфом: Шерон Стоун у розкішному луці відвідала шоу Dolce & Gabbana

Акторка виблискувала перед камерами в гарному ансамблі з колекції італійського бренду Dolce & Gabbana. Стоун була в золотому корсеті та штанах кольору морської хвилі з довгим шлейфом у тон, розшитому великими квітами. Взута зірка була в золоті туфлі-човники на підборах.

Шерон Стоун / Фото: instagram.com/vogueitalia

На шиї Стоун було кілька довгих прикрас, а у вухах сережки. Акторка зробила стильне укладання та макіяж.

Італійський Vogue поділився кількома фотографіями акторки у своїх сторіз в Instagram. А також опублікував відео на якому зображені й інші зірки – 76-річна Гелен Міррен та 53-річна Мерая Керрі. Всі вони були вбрані у Dolce & Gabbana.

Шерон Стоун / Фото: instagram.com/vogueitalia

На подіумі цього дня сяяла дочка Моніки Беллуччі та Венсана Касселя – 17-річна Дева Кассель, яка вже кілька років співпрацює з італійським брендом.

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