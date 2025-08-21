ТСН у соціальних мережах

У золотому костюмі з квітами: сестра Кейт Мосс вийшла у світ у досить скромному вбранні

Дівчина відвідала прем’єру в оригінальному вбранні.

Лотті Мосс

Лотті Мосс / © Associated Press

Британська модель — Лотті Мосс — молодша сестра супермоделі 90-х Кейт Мосс сяяла перед камерами в Лондоні. Вона відвідала прем’єрний показ фільму «Спіймати на гарячому», в якому зіграли Зої Кравіц та Остін Батлер.

Модель одягла того дня золотий ансамбль від бренду Outcast, який включав топ-корсет без бретелей і довгу спідницю. Обидві частини вбрання були прикрашені квітами з тканини. Образ Лотті доповнила також гламурними туфлями зі стразами, золотою сумкою і великими сережками-кільцями. Волосся вона зібрала у високий пучок.

Лотті Мосс / © Associated Press

Лотті Мосс / © Associated Press

На прем’єрах фільмів Мосс — часта гостя, адже не так давно вона відвідала прем’єрний показ комедії «Голий пістолет» у кінотеатрі Cineworld Leicester Square, в якому зіграла Памела Андерсон. Лотті одягла тоді на захід довгу сукню рожевого кольору з відкритим одним плечем, розкльошеними й асиметричними рукавами. Також сукню прикрашали зав’язки під грудьми й принт з квітковими та хижими елементами.

