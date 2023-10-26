У золотому костюмі та з яскравою помадою: Сальма Гаєк відвідала благодійний вечір

У Нью-Йорку в ресторані Rainbow Room відбувся благодійний вечір Hadrian Gala, організований Всесвітнім фондом пам'яток.
57-річна голлівудська зірка Сальма Гаєк знову вийшла у світ, але на відміну від своїх нещодавніх появ здивувала вбранням, оскільки одягла не вечірню сукню, а штанний костюм-трійку.
Проте своєму улюбленому гламурному стилю зірка не зрадила, адже її вбрання було повністю розшите золотим бісером. Доповнила Сальма образ клатчем-коробкою, взуттям на підборах та діамантовим кольє на шиї.
Волосся цього разу акторка розпустила та вирівняла, а на обличчі зробила макіяж із яскравою малиновою помадою.
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