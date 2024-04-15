В золотому костюмі від Giorgio Armani: 77-річна Гленн Клоуз продемонструвала молодий вигляд на заході

Акторка своїм прикладом доводить, що вік – це лише цифри в паспорті.

Гленн Клоуз відвідала церемонію вручення премії Breakthrough Prize у Музеї кіноакадемії в Лос-Анджелесі.

На червону доріжку вона вийшла в ефектному аутфіті. На акторці був костюм золотого кольору від бренду Giorgio Armani, який складався з блузки і прямих штанів. Аутфіт Гленн доповнила золотими балетками з перфорацією і клатчем у тон.

Гленн Клоуз / Фото: Associated Press

Клоуз зробила стильне укладання, макіяж із бронзовими тінями й ніжно-рожевою помадою та прикрасила вуха елегантними сережками.

Гленн Клоуз / Фото: Associated Press

Акторка має чудовий і молодий вигляд, навіть не скажеш, що їй 77. На її обличчі мало зморшок і шкіра має сяйливий та пружній вигляд.

Гленн Клоуз / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Гленн Клоуз у білому костюмі й перлинних сережках відвідала Тиждень моди в Парижі.

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