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- Шоу-бізнес
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У золотому пальті і квітковій спідниці: Памела Андерсон захопила яскравим образом на показі Carolina Herrera
59-річна акторка склала ефектний аутфіт з речей різних фактур і принтів.
Памела Андерсон відвідала показ бренду Carolina Herrera, який відбувся у межах Тижня моди в Нью-Йорку.
Зірка захопила своїм ефектним яскравим луком. На ній був червоний топ із високою горловиною, який вона поєднала зі спідницею міді з барвистим квітковим принтом з аплікаціями на чорному тлі.
Зверху Памела одягла золотисте пальто прямого крою, розшите сяйливими лелітками і бісером. Взута вона була у чорні лаковані туфлі з гострими носами, а в руці тримала невелику чорну атласну сумку з китицями.
Андерсон одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила великими червоними сережками, а на руці була золота каблучка. Вона зробила укладання з м’якими локонами і природний макіяж з глянцевим блиском на губах.
Нагадаємо, Памела Андерсон у мінімалістичній молочній сукні і без прикрас з’явилася на фешнпоказі Calvin Klein у Нью-Йорку.