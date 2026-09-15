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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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90
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1 хв

У золотому пальті і квітковій спідниці: Памела Андерсон захопила яскравим образом на показі Carolina Herrera

59-річна акторка склала ефектний аутфіт з речей різних фактур і принтів.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон відвідала показ бренду Carolina Herrera, який відбувся у межах Тижня моди в Нью-Йорку.

Зірка захопила своїм ефектним яскравим луком. На ній був червоний топ із високою горловиною, який вона поєднала зі спідницею міді з барвистим квітковим принтом з аплікаціями на чорному тлі.

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Зверху Памела одягла золотисте пальто прямого крою, розшите сяйливими лелітками і бісером. Взута вона була у чорні лаковані туфлі з гострими носами, а в руці тримала невелику чорну атласну сумку з китицями.

Андерсон одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила великими червоними сережками, а на руці була золота каблучка. Вона зробила укладання з м’якими локонами і природний макіяж з глянцевим блиском на губах.

Нагадаємо, Памела Андерсон у мінімалістичній молочній сукні і без прикрас з’явилася на фешнпоказі Calvin Klein у Нью-Йорку.

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