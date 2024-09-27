У золотому светрі і шкіряних штанях: стильна Кейт Бланшетт сходила на вечірнє шоу

Акторка обрала для своєї появи в ефірі комфортний одяг.

Кейт Бланшетт стала гостею "Вечірнього шоу" з Джиммі Фелоном, щоб розповісти про свій новий фільм "Чутки". Для ефіру акторка обрала стильний аутфіт.

Вона скомбінувала золотий светр із обтислими чорними шкіряними штанями. Образ Кейт доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями на шпильках.

Кейт Бланшетт / Фото: Getty Images

Акторка зробила ідеальне рівне укладання боб-каре і макіяж із акцентом на очах. Руку вона прикрасила масивною каблучкою.

Нагадаємо, Кейт Бланшетт продемонструвала стильний образ на фотоколі фільму "Чутки", який відбувся у межах 72-го Міжнародного кінофестивалю у Сан-Себастьяні. Акторка позувала у стильному джинсовому костюмі від Giorgio Armani.

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