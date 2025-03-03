У золотому та чорному з розрізами: дві сукні 69-річної Донателли Версаче на вечірках у Каліфорнії

69-річна модельєрка Донателла Версаче з'явилася серед гостей одразу двох заходів у США, присвячених 97-й премії "Оскар".
Спочатку зіркова модельєрка з'явився на Vanity Fair Oscar Party, яка відбулася одразу після церемонії вручення. Там вона позувала перед фотографами у довгій золотій сукні-водолазці, прикрашеній нитками, бісером та камінням.
У деяких місцях сукня була трохи прозорою. Цей образ Донателла доповнила зачіскою з голлівудською хвилею, макіяжем, а також прикрасами із величезними діамантами.
Другу сукню Версаче одягла на вечірку, яка проходила паралельно і була організована Фондом Елтона Джона з боротьби зі СНІДом.
Її вбрання цього разу було чорного кольору, виконане на одне плече, прикрашене прозорими вставками та камінням. Дизайн сукні нагадував неначе розрізи на тканині.
Такий фасон вбрання улюблені у модельєрки, проте якось вона обрала міні для світського виходу. Донателла з'явилася серед гостей заходу у Лондоні – відвідала прем'єрний показ мюзиклу за мотивами фільму "Диявол носить Prada".
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