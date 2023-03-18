У золотому топі-бюстьє і прозорій спідниці: канадська зірка Playboy вийшла на прогулянку у відвертому луку

Більшість селебріті, щоб привернути до себе вагу, обирають провокаційні луки.

Канадська модель і зірка Playboy Стефані Гурзанські потрапила в об'єктиви фотографів на вулицях Лос-Анджелеса.

Красуня вийшла на прогулянку у відвертому образі, чим і привернула увагу папараці.

На ній був металевий топ-бюстьє, який чудово підкреслив її пишні груди, і асиметрична прозора спідниця, розшита лелітками і декоративними квітами у зоні поясу. Взута вона була у шкіряні бежеві туфлі на шпильках.

Стефані Гурзанські / Фото: Getty Images

У цьому луку Гурзанські продемонструвала не лише сексуальне декольте і плаский живіт, а й оголену спину та пишні сідниці.

Стефані Гурзанські / Фото: Getty Images

Модель зробила ідеально рівне укладання, максимально природний макіяж і прикрасила руку цікавим срібним аксесуаром.

Нагадаємо, а британська модель Лотті Томлінсон відвідала прем’єру фільму у Лондоні у напівпрозорій обтислій сукні і без білизни.

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