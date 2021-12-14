У золотому топі та штанах із зав'язками: Зендея продемонструвала образ від Balmain

Акторка потрапила під приціл папараці.

2021 видався для Зендеї дуже насиченим, адже дівчина паралельно працювала над кількома проєктами, серед яких був серіал "Ейфорія", а також фільм "Людина-павук". Тому ми постійно бачимо зірку на різних шоу, презентаціях та прем'єрних показах, де вона з'являється заради просування своєї роботи.

Вчора акторку заскочили дорогою на шоу Джиммі Кіммела і вона була одягнена в стильний золотистий топ та білі штани із зав'язками, кишенями та розрізами від бренду Balmain, які розробив для колекції весна-літо 2022 року креативний директор бренду Олів'є Рустен.

Зендея / Getty Images

Колекція Олів'є була представлена під час Тижня моди у Парижі. Кульмінацією показу стала поява на подіумі супермоделей Наомі Кемпбелл, колишньої першої леді Франції Карли Бруні, акторки Мілі Йовович та Наталії Водянової. Вони продефілювали у розкішних розшитих камінням та бісером сукнях із довгими рукавами.

Олів'є Рустен / Getty Images

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