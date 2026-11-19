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- Шоу-бізнес
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У золотому топі з декольте й мініспідниці: зірка соцмереж продемонструвала сміливий лук у Нью-Йорку
Алікс Ерл знає, як привернути до себе увагу.
Зірка соцмереж Алікс Ерл потрапила до об’єктивів папараці в Нью-Йорку, коли прямувала на захід Bumble x Alix Earle.
Інфлюенсерка була одягнена у блискучий золотистий укорочений топ із глибоким декольте, який відкривав смужку живота. До нього Алікс підібрала мініспідницю бронзово-золотого відтінку з низьким посадженням, яка підкреслила її стрункі ноги.
Аутфіт Ерл доповнила золотистими босоніжками з відкритими носками й широкими деталями, які закривали підйом стопи. У руці вона тримала невелику бежеву сумку зі зміїним принтом і великою круглою золотистою ручкою.
Алікс зробила об’ємне укладання з м’якими локонами, макіяж з чорними стрілками і коричнево-рожевим олівцем та помадою, а також світлий манікюр. Завершили лук невеликі сережки і каблучки.