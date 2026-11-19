Алікс Ерл / © Getty Images

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Зірка соцмереж Алікс Ерл потрапила до об’єктивів папараці в Нью-Йорку, коли прямувала на захід Bumble x Alix Earle.

Інфлюенсерка була одягнена у блискучий золотистий укорочений топ із глибоким декольте, який відкривав смужку живота. До нього Алікс підібрала мініспідницю бронзово-золотого відтінку з низьким посадженням, яка підкреслила її стрункі ноги.

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Алікс Ерл / © Getty Images

Аутфіт Ерл доповнила золотистими босоніжками з відкритими носками й широкими деталями, які закривали підйом стопи. У руці вона тримала невелику бежеву сумку зі зміїним принтом і великою круглою золотистою ручкою.

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Алікс зробила об’ємне укладання з м’якими локонами, макіяж з чорними стрілками і коричнево-рожевим олівцем та помадою, а також світлий манікюр. Завершили лук невеликі сережки і каблучки.

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