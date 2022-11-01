У золотому топі зі сміливим декольте: учасниця "Холостяка-12" продемонструвала пишний бюст на першій вечірці

Нещодавно відбулася прем'єра 12-го сезону довгоочікуваного романтичного реаліті шоу "Холостяк". У першому випуску показали, як головний герой Алекс Топольський знайомиться з дівчатами, які прийшли боротися за його серце.

Однією з найефектніших учасниць на першій вечірці була 25-річна косметологиня Марина. Дівчина обрала для знайомства з холостяком відвертий аутфіт.

Марина/Instagram

На ній був золотий костюм, який складався зі спідниці з розрізом до стегна і топа зі сміливим декольте, яке чудово підкреслило її пишні груди.

Марина/Instagram

Марина продемонструвала також сексуальну фігуру і стрункі ноги.

Марина/Instagram

Свій лук вона доповнила золотими туфлями на шпильках. Низький пучок, макіяж з акцентом на очах і елегантні сережки завершили образ дівчини.

Нагадаємо, інша учасниця проєкту Катерина на першу вечірку прийшла у спокусливій вечірній чорній сукні з прозорими вставками аж до стегон. Під нею на дівчині була відсутня білизна.

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