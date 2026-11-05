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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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У золотому вбранні і з червоною помадою: Аня Рубік у гламурному луку від Saint Laurent сяяла на церемонії

43-річна польська модель обрала для своєї появи ефектний ансамбль.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Аня Рубік

Аня Рубік / © Getty Images

Аня Рубік у гламурному аутфіті відвідала церемонію CFDA Fashion Awards, яка відбулася в Американському музеї природної історії у Нью-Йорку.

Для світського виходу модель обрала золоте вбрання з весняно-літньої колекції 2027 року бренду Saint Laurent. Вона поєднала топ з округлим вирізом рельєфної фактури, об’ємну розстебнуту сорочку з довгими рукавами і широкими манжетами та спідницю нижче колін із розрізом спереду і зав’язкою на поясі.

Аня Рубік / © Getty Images

Аня Рубік / © Getty Images

Лук Рубік доповнила капроновими темними колготами і золотистими босоніжками на шпильках. Головним акцентом її  образу стали масивні скульптурні сережки золотистого кольору з бордовим камінням, які нагадували квіти.

Волосся Аня зібрала ззаду, зробила макіяж смокі-айс і з червоною помадою, а також темно-гарбузовий манікюр.

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