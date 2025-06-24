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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
245
Час на прочитання
1 хв

У золотому вбранні з баскою: зірка «Бріджертонів» Сімон Ешлі на прем'єрі "F1: Фільм"

Гламурне вбрання акторки привертало багато уваги через свою оригінальність та колір.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Сімон Ешлі

Сімон Ешлі / © Associated Press

30-річна британська акторка Сімон Ешлі — зірка популярного серіалу «Бріджертони» — з’явилася на червоній доріжці в Лондоні. Вона завітала на прем’єру нового фільму «F1: Фільм».

Для свого виходу акторка обрала вбрання золотого кольору — виріб від Модного дому Balmain із колекції осінь-зима 2025. Топ та спідниця, які носила Ешлі, були виконані з фактурного матеріалу та пошиті невеликими квадратами. Спідниця була приталеною, а ось топ мав американську пройму та трендову баску, яку останнім часом можна побачити у вбраннях багатьох знаменитостей.

Сімон Ешлі / © Associated Press

Сімон Ешлі / © Associated Press

Також Сімон уклала волосся в красиву зачіску з локонами, зробила макіяж у коричневій гамі і додала золоті аксесуари — сережки-кільця, годинник та взула у такому кольорі босоніжки.

Сімон Ешлі / © Associated Press

Сімон Ешлі / © Associated Press

Також зазначимо, що Сімон Ешлі була затверджена на нерозкриту роль, і мала з’явитися у фільмі, але нібито її поява була вирізана. Також у цій картині головну роль зіграв Бред Пітт, тому теж з’явився на заході і не сам, а зі своєю дівчиною Інесси де Рамон, яка сяяла перед фотографами в образі від бренду Fendi.

Бред Пітт і Інес де Рамон / © Associated Press

Бред Пітт і Інес де Рамон / © Associated Press

В український прокат «F1: Фільм» вийде 25 червня.

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Дата публікації
Кількість переглядів
245
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