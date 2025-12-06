- Дата публікації
У золотих прикрасах і жакеті з торочкою: Джейн Фонда на заході у Лос-Анджелесі
87-річна акторка в образі total black з’явилася на заході.
Джейн Фонда взяла участь у конференції Impact + Profit 25, яка відбулася у культурному центрі Skirball у Лос-Анджелесі.
На заході вона постала у комфортному луку. На ній був чорний жакет із торочкою на рукавах, чорна футболка, прикрашена написом зі стразів, і чорні класичні штани зі стрілками з поясом.
Образ Фонда доповнила чорними шкіряними ботильйонами, золотими сережками-кільцями, золотим ланцюжком із підвіскою і лаконічною каблучкою. Джейн зробила об’ємне укладання з локонами і макіяж смокі-айс і з коричневою помадою на губах.
