ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
136
Час на прочитання
1 хв

У золотих прикрасах і жакеті з торочкою: Джейн Фонда на заході у Лос-Анджелесі

87-річна акторка в образі total black з’явилася на заході.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джейн Фонда

Джейн Фонда / © Getty Images

Джейн Фонда взяла участь у конференції Impact + Profit 25, яка відбулася у культурному центрі Skirball у Лос-Анджелесі.

На заході вона постала у комфортному луку. На ній був чорний жакет із торочкою на рукавах, чорна футболка, прикрашена написом зі стразів, і чорні класичні штани зі стрілками з поясом.

Джейн Фонда / © Getty Images

Джейн Фонда / © Getty Images

Образ Фонда доповнила чорними шкіряними ботильйонами, золотими сережками-кільцями, золотим ланцюжком із підвіскою і лаконічною каблучкою. Джейн зробила об’ємне укладання з локонами і макіяж смокі-айс і з коричневою помадою на губах.

Нагадаємо, Джейн Фонда на заході журналу Variety прийшла у мереживному топі і гламурному чорному жакеті з прозорими вставками і лелітками.

Дата публікації
Кількість переглядів
136
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie