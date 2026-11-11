У золотих штанях і топі з хутром: Зої Кравіц в ефектному вбранні продемонструвала оголений живіт

Зої Кравіц / © Associated Press

Реклама

Зої Кравіц відвідала у Нью-Йорку прем’єру фільму «Як пограбувати банк» (How to Rob a Bank), у якому зіграла одну з ролей.

Зої Кравіц / © Associated Press

Знаменитість з’явилася в ефектному золотому вбранні, виконаному із золотистої жакардової тканини з орнаментом у стилі пейслі. На ній був укорочений топ з круглою горловиною, прикрашеною об’ємним декором у вигляді квітів, і довгими рукавами з манжетами, оздобленими темно-коричневим хутром.

Реклама

Зої Кравіц / © Associated Press

Топ акторка поєднала зі штанями із заниженою талією і поясом, щедро декорованим блискучими намистинами. У цьому костюмі Кравіц продемонструвала свій плаский живіт і тонку талію.

Реклама

Зої Кравіц / © Associated Press

Лук зірка доповнила золотистими босоніжками з фігурними підборами. Волосся Зої зібрала у недбалий високий пучок, залишивши кілька хвилястих пасм біля обличчя. Вона зробила макіяж з довгими віями і нюдовою помадою. У вухах в акторки були лаконічні сережки-цвяшки з блискучими каменями, а на пальцях — каблучки.

Зої Кравіц / © Associated Press

Нагадаємо, Зої Кравіц у сукні із золотої «фольги» засвітила заручальну каблучку.

Новини партнерів