У золотих сукнях від Oscar de la Renta: битва образів Тараджі Генсон і Кріссі Тейген

Тараджі Генсон і Кріссі Тейген

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Кріссі Тейген днями відвідала Золотий галаконцерт у Лос-Анджелесі, де з’явилася у гламурній золотій сукні по фігурі і без бретельок від бренду Oscar de la Renta. Вбрання повністю розшите деталями з паєтками, які нагадують луску.

Лук модель доповнила золотистими босоніжками на шпильках і клатчем кольору бургунді від Tyler Ellis. У неї було скромне укладання, ніжний мейкап і довгий коричневий манікюр. Лук Тейген завершила золотими сережками-кільцями і каблучками з діамантами.

Кріссі Тейген / © Associated Press

У такій самій сукні від Oscar de la Renta виходила у світ торік акторка Тараджі Генсон. У цьому вбранні вона прийшла на церемонію нагородження премії Tony Awards, яка відбулася у Нью-Йорку.

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Тараджі Генсон / © Getty Images

Вбрання Тараджі скомбінувала з золотими гостроносими туфлями на шпильках і мерехтливою срібною сумочкою. У неї була зачіска з боковим проділом і локонами, макіяж з шоколадними тінями і довгий манікюр із блискітками. У вухах у Генсон були елегантні сережки, а на руках — каблучки з камінням.

Тараджі Генсон і Кріссі Тейген