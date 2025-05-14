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- Шоу-бізнес
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У золотих сукнях від Oscar de la Renta: битва образів Тараджі Генсон і Кріссі Тейген
Зіркові красуні для своїх виходів обрали гламурне вбрання з лускою від американського модельєра домініканського походження.
Кріссі Тейген днями відвідала Золотий галаконцерт у Лос-Анджелесі, де з’явилася у гламурній золотій сукні по фігурі і без бретельок від бренду Oscar de la Renta. Вбрання повністю розшите деталями з паєтками, які нагадують луску.
Лук модель доповнила золотистими босоніжками на шпильках і клатчем кольору бургунді від Tyler Ellis. У неї було скромне укладання, ніжний мейкап і довгий коричневий манікюр. Лук Тейген завершила золотими сережками-кільцями і каблучками з діамантами.
У такій самій сукні від Oscar de la Renta виходила у світ торік акторка Тараджі Генсон. У цьому вбранні вона прийшла на церемонію нагородження премії Tony Awards, яка відбулася у Нью-Йорку.
Вбрання Тараджі скомбінувала з золотими гостроносими туфлями на шпильках і мерехтливою срібною сумочкою. У неї була зачіска з боковим проділом і локонами, макіяж з шоколадними тінями і довгий манікюр із блискітками. У вухах у Генсон були елегантні сережки, а на руках — каблучки з камінням.