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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

У золотих туфлях і тренчі з квітами: Катерина Бужинська продемонструвала весняний образ

Народна артистка приміряла стильний тренч, який вдало поєднала із гламурним взуттям.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Катерина Бужинська

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська продемонструвала в Instagram Stories стильний весняний аутфіт.

Співачка постала на фото у кремовому тренчі з квітковим принтом та рожевими і жовтими вставками. Тонку талію вона підкреслила кремово-рожевим поясом. Лук зірка доповнила золотими гостроносими туфлями з прозорими вставками і на шпильках.

/ © Instagram Катерини Бужинської

© Instagram Катерини Бужинської

Волосся Катерина зібрала в елегантну зачіску, зробила гарний макіяж із акцентом на очах і червоний манікюр. Образ Бужинська завершила золотими прикрасами.

Нагадаємо, Катерина Бужинська з дітьми у красивих вбраннях-вишиванках привітала підписників із Великоднем.

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