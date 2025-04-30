У золотих туфлях і тренчі з квітами: Катерина Бужинська продемонструвала весняний образ

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської

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Катерина Бужинська продемонструвала в Instagram Stories стильний весняний аутфіт.

Співачка постала на фото у кремовому тренчі з квітковим принтом та рожевими і жовтими вставками. Тонку талію вона підкреслила кремово-рожевим поясом. Лук зірка доповнила золотими гостроносими туфлями з прозорими вставками і на шпильках.

© Instagram Катерини Бужинської

Волосся Катерина зібрала в елегантну зачіску, зробила гарний макіяж із акцентом на очах і червоний манікюр. Образ Бужинська завершила золотими прикрасами.

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Нагадаємо, Катерина Бужинська з дітьми у красивих вбраннях-вишиванках привітала підписників із Великоднем.