- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Час на прочитання
- 1 хв
У золотистій сукні з відвертим декольте: зірка реаліті у розкішному образі з’явилася на галавечорі
Оландрія Картен у гламурному вбранні продемонструвала струнку фігуру і пишний бюст.
Американська телеведуча, модель, інфлюенсерка і зірка реалітішоу «Острів кохання» — Оландрія Картен — відвідала благодійний галавечір Baby2Baby 2026, який відбувся у Західному Голлівуді.
Перед фотографами красуня постала у розкішній нюдово-золотистій сукні максі від бренду Pajtim Raci, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.
Вбрання без бретелей мало відверте V-подібне декольте, ліф із загостреними чашками, золотистий декор і каміння.
Оландрія зробила зачіску з об’ємними локонами, які уклала на один бік, макіяж з пишними віями, рожевими рум’янами і глянцевим блиском на губах, а також ніжний манікюр з блискітками. На руки і зону декольте вона нанесла хайлайтер. Лук Картен завершила діамантовими сережками і каблучкою.
Нагадаємо, Оландрія Картен на церемонію CFDA Fashion Awards одягла чорне корсетне боді з глибоким декольте і драпуванням на одному плечі.