Оландрія Картен / © Getty Images

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Американська телеведуча, модель, інфлюенсерка і зірка реалітішоу «Острів кохання» — Оландрія Картен — відвідала благодійний галавечір Baby2Baby 2026, який відбувся у Західному Голлівуді.

Перед фотографами красуня постала у розкішній нюдово-золотистій сукні максі від бренду Pajtim Raci, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.

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Оландрія Картен / © Getty Images

Вбрання без бретелей мало відверте V-подібне декольте, ліф із загостреними чашками, золотистий декор і каміння.

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Оландрія зробила зачіску з об’ємними локонами, які уклала на один бік, макіяж з пишними віями, рожевими рум’янами і глянцевим блиском на губах, а також ніжний манікюр з блискітками. На руки і зону декольте вона нанесла хайлайтер. Лук Картен завершила діамантовими сережками і каблучкою.

Нагадаємо, Оландрія Картен на церемонію CFDA Fashion Awards одягла чорне корсетне боді з глибоким декольте і драпуванням на одному плечі.

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