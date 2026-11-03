У золотистій сукні з відвертими вирізами: Кеке Палмер продемонструвала гламурний аутфіт

Кеке Палмер / © Associated Press

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Американська акторка і співачка Кеке Палмер відвідала церемонію CFDA Fashion Awards в Американському музеї природної історії у Нью-Йорку.

Знаменитість позувала перед фотокамерами у вінтажній золотистій сукні максі Bob Mackie з асортименту Timeless Vixen, оздобленій блискучим бісером і лелітками. Вбрання мало ліф із формованими чашечками і тонкі бретельки, які перехрещувалися на грудях і огортали шию.

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Кеке Палмер / © Associated Press

Ліф зі спідницею з’єднували кілька смужок, які розходилися променями. Спина також була майже повністю оголеною. На спідниці спереду був високий розріз. У такому аутфіті акторка змогла продемонструвати своє флористичне татуювання.

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Кеке Палмер / © Associated Press

До сукні Палмер підібрала золотисті босоніжки кольору металік, на шпильках і з застібками навколо щиколоток. У вухах у неї були довгі блискучі сережки, а на руках — каблучки з камінням.

Мідно-руде волосся Кеке уклала в об’ємні локони, зробила макіяж з пишними віями і коричневою помадою. Завершили аутфіт ніжно-рожевий манікюр і чорний педикюр.

Кеке Палмер / © Associated Press

Нагадаємо, Кеке Палмер у димчасто-рожевій шубі і мінісукні з поясом сходила на шоу.

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