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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
1 хв

У золотистому бікіні: британська модель похизувалася пишним бюстом і гарною засмагою

Джессіка Гейл обожнює хизуватися спокусливими формами у стильних купальниках.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – поділилася з фоловерами в Instagram пікантним знімком із відпочинку.

Білявка позувала у золотистому бікіні, яке чудово сиділо на її стрункій фігурі. Джес похизувалася пишним спокусливим бюстом, пласким животом і гарною засмагою.

Свій пляжний образ Гейл доповнила мокрим укладанням, макіяжем із довгими віями і лаконічними прикрасами.

Нагадаємо, Джессіка Гейл продемонструвала пікантний лук у «голій» чорній мінісукні з мереживом і на тонких бретельках.

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Дата публікації
Кількість переглядів
70
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