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- Шоу-бізнес
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У золотистому бікіні: британська модель похизувалася пишним бюстом і гарною засмагою
Джессіка Гейл обожнює хизуватися спокусливими формами у стильних купальниках.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – поділилася з фоловерами в Instagram пікантним знімком із відпочинку.
Білявка позувала у золотистому бікіні, яке чудово сиділо на її стрункій фігурі. Джес похизувалася пишним спокусливим бюстом, пласким животом і гарною засмагою.
Свій пляжний образ Гейл доповнила мокрим укладанням, макіяжем із довгими віями і лаконічними прикрасами.
Нагадаємо, Джессіка Гейл продемонструвала пікантний лук у «голій» чорній мінісукні з мереживом і на тонких бретельках.