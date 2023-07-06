У зовсім прозорій сукні: Флоренс П'ю одягла дуже сміливе вбрання на показ Valentino

27-річна британська акторка Флоренс П'ю відвідала показ Модного дому Valentino, який минув у межах Тижня високої моди у Парижі. Бренд презентував кутюрну колекцію осінь-зима 2023-2024.

На захід вона прибула у легкій шовковій сукні, виконаній у небесно-блакитному відтінку. Вона була з колекції весна-літо 2023.

Головною родзинкою цього вбрання було те, що воно повністю прозоре. Бюстгальтер Флоренс вирішила під низ не одягати, через що її "голий" лук викликав фурор.

Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

Також у цього повітряного вбрання було декольте до пупа, рюші з воланами, шлейф та повністю відкрита спина, яку прикрашав великий чорний бант.

Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

Свій образ акторка доповнила новою зачіскою – вона пофарбувала коротке волосся у рожевий колір, а також взяла в руку чорну сумку, взула чорні туфлі на платформах та одягла прикраси від Tiffany & Co.

Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що минулого року через подібне вбрання, яке вона теж обрала на показ Valentino, дівчина зіштовхнулася з величезною кількістю гейту в Мережі. Образи лилися від зовсім незнайомих для Флоренс чоловіків. А все через те, що сукня акторки просвічувалася і було видно її груди та соски. Тоді П'ю поставила гейтерів на місце, написавши пост у соцмережі.

Читайте також: