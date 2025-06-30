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У жовтій шкіряній куртці і максіспідниці: Тіна Кунакі сходила на фешнпоказ
28-річна француженка Тіна Кунакі відвідала фешнпоказ у Парижі.
Тіна відвідала показ чоловічої колекції Jacquemus весна/літо 2026 у межах Паризького тижня моди. Колишня дружина Венсана Касселя з’явилася на заході у жовтій об’ємній шкіряній куртці та молочно-білій спідниці, поєднуючи лук з бордовими туфлями-човниками у сітку на невисоких підборах.
Кунакі зібрала волосся у тугий низький пучок, який прикрасила яскравими квітами. На обличчі модель мала легкий макіяж очей і трохи підкреслила губи.
Показ у Парижі також відвідав позашлюбний син князя Монако Альбера II — Александр Грімальді.