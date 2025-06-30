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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
492
Час на прочитання
1 хв

У жовтій шкіряній куртці і максіспідниці: Тіна Кунакі сходила на фешнпоказ

28-річна француженка Тіна Кунакі відвідала фешнпоказ у Парижі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Тіна Кунакі

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна відвідала показ чоловічої колекції Jacquemus весна/літо 2026 у межах Паризького тижня моди. Колишня дружина Венсана Касселя з’явилася на заході у жовтій об’ємній шкіряній куртці та молочно-білій спідниці, поєднуючи лук з бордовими туфлями-човниками у сітку на невисоких підборах.

Кунакі зібрала волосся у тугий низький пучок, який прикрасила яскравими квітами. На обличчі модель мала легкий макіяж очей і трохи підкреслила губи.

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Показ у Парижі також відвідав позашлюбний син князя Монако Альбера II — Александр Грімальді.

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Associated Press

Тіна Кунакі / © Associated Press

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Associated Press

Тіна Кунакі / © Associated Press

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Associated Press

Тіна Кунакі / © Associated Press

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тіна Кунакі / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
492
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