У жовтій шкіряній куртці і максіспідниці: Тіна Кунакі сходила на фешнпоказ

Тіна Кунакі / © Getty Images

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Тіна відвідала показ чоловічої колекції Jacquemus весна/літо 2026 у межах Паризького тижня моди. Колишня дружина Венсана Касселя з’явилася на заході у жовтій об’ємній шкіряній куртці та молочно-білій спідниці, поєднуючи лук з бордовими туфлями-човниками у сітку на невисоких підборах.

Кунакі зібрала волосся у тугий низький пучок, який прикрасила яскравими квітами. На обличчі модель мала легкий макіяж очей і трохи підкреслила губи.

Тіна Кунакі / © Getty Images

Показ у Парижі також відвідав позашлюбний син князя Монако Альбера II — Александр Грімальді.

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Тіна Кунакі / © Getty Images Тіна Кунакі / © Getty Images Тіна Кунакі / © Associated Press Тіна Кунакі / © Getty Images Тіна Кунакі / © Getty Images Тіна Кунакі / © Getty Images Тіна Кунакі / © Getty Images Тіна Кунакі / © Getty Images Тіна Кунакі / © Getty Images Тіна Кунакі / © Associated Press Тіна Кунакі / © Getty Images Тіна Кунакі / © Getty Images Тіна Кунакі / © Getty Images Тіна Кунакі / © Getty Images Тіна Кунакі / © Getty Images Тіна Кунакі / © Getty Images Тіна Кунакі / © Getty Images Тіна Кунакі / © Getty Images Тіна Кунакі / © Getty Images Тіна Кунакі / © Getty Images Тіна Кунакі / © Getty Images Тіна Кунакі / © Getty Images Тіна Кунакі / © Getty Images Тіна Кунакі / © Getty Images Тіна Кунакі / © Getty Images Тіна Кунакі / © Getty Images Тіна Кунакі / © Getty Images Тіна Кунакі / © Getty Images Тіна Кунакі / © Associated Press Тіна Кунакі / © Getty Images