У жовтій сукні Prada з відкритою спиною: Синтія Еріво продемонструвала татуювання на червоній доріжці

Синтія Еріво / © Associated Press

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Синтія Еріво відвідала прем’єру фільму «Prima Facie» у межах Лондонського кінофестивалю. На червоній доріжці акторка продемонструвала яскравий образ.

Вона постала у жовтій сукні Prada, виготовленій для неї на замовлення, з чорним бантом ззаду на шиї, який переходив у бретельки на плечах, і шлейфом.

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Синтія Еріво / © Associated Press

Особливо ефектний вигляд сукня мала зі спини. Глибокі вирізи відкривали татуювання Синтії, а дві широкі жовті смуги спускалися від чорного банта на потилиці до талії.

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Синтія Еріво / © Associated Press

Вбрання Еріво поєднала з коричневими шкіряними туфлями з ремінцями навколо щиколоток, масивною платформою та дуже високими тонкими підборами. На одному з фото помічниця піднімала поділ сукні, поки акторка йшла червоною доріжкою.

Синтія Еріво / © Associated Press

Аутфіт Синтія доповнила довгими сережками з темними краплеподібними підвісками, численними маленькими сережками й каффами, блискучими браслетами та каблучками. У носі в неї була прикраса-септум.

Окрему увагу привертав її манікюр: дуже довгі загострені нігті прикрашали різнокольорові хвилясті візерунки та блискучий декор. У макіяжі акторка зробила акцент на очах за допомогою чорної підводки й об’ємних вій, а губи підкреслила коричневим відтінком із глянцевим блиском.

Синтія Еріво / © Associated Press

Нагадаємо, Синтія Еріво у мереживному бюстгальтері і прозорій спідниці з аплікаціями з’явилася у Парижі.

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