- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 10
- Час на прочитання
- 1 хв
У жовтій сукні від Oscar de la Renta: Тейлор Свіфт ефектно з’явилася на музичній премії
Зірка відвідала музичну премію, яка відбулася 18 листопада в Нешвіллі, штат Теннессі.
Американська співачка Тейлор Свіфт привернула увагу на червоній доріжці 60-ї церемонії Country Music Association Awards.
Для світського виходу 36-річна виконавиця обрала яскраву жовту сукню від Oscar de la Renta з весняної колекції 2027 року. Вбрання без бретелей вирізнялося корсетним ліфом і пишною драпірованою спідницею з асиметричним подолом, що відкривав ноги.
Тейлор доповнила сукню золотистими босоніжками на підборах від Jimmy Choo та довгими сережками з різнокольоровими дорогоцінними каменями. Світле волосся співачка зібрала в елегантну зачіску, залишивши кілька пасом біля обличчя. Завершив образ макіяж з акцентом на очі.
Поява на церемонії стала для Свіфт особливою: вона відвідала CMA Awards вперше за десять років. Востаннє співачка була на цьому заході у 2016 році, коли вручала нагороду Гарту Бруксу. Крім того, цього року артистка повернулася на сцену премії як виконавиця вперше з 2013 року.
Цього вечора Тейлор також була номінована в категорії «Сингл року» за пісню «I Knew It, I Knew You», створену для саундтреку до мультфільму «Історія іграшок-5».
Нагадаємо, раніше Тейлор Свіфт з’явилася на гала-вечорі в ніжній сукні з блискучим бантом .