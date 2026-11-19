Тейлор Свіфт / © Associated Press

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Американська співачка Тейлор Свіфт привернула увагу на червоній доріжці 60-ї церемонії Country Music Association Awards.

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Для світського виходу 36-річна виконавиця обрала яскраву жовту сукню від Oscar de la Renta з весняної колекції 2027 року. Вбрання без бретелей вирізнялося корсетним ліфом і пишною драпірованою спідницею з асиметричним подолом, що відкривав ноги.

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Тейлор Свіфт / © Associated Press

Тейлор доповнила сукню золотистими босоніжками на підборах від Jimmy Choo та довгими сережками з різнокольоровими дорогоцінними каменями. Світле волосся співачка зібрала в елегантну зачіску, залишивши кілька пасом біля обличчя. Завершив образ макіяж з акцентом на очі.

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Тейлор Свіфт / © Associated Press

Поява на церемонії стала для Свіфт особливою: вона відвідала CMA Awards вперше за десять років. Востаннє співачка була на цьому заході у 2016 році, коли вручала нагороду Гарту Бруксу. Крім того, цього року артистка повернулася на сцену премії як виконавиця вперше з 2013 року.

Тейлор Свіфт / © Associated Press

Цього вечора Тейлор також була номінована в категорії «Сингл року» за пісню «I Knew It, I Knew You», створену для саундтреку до мультфільму «Історія іграшок-5».

Нагадаємо, раніше Тейлор Свіфт з’явилася на гала-вечорі в ніжній сукні з блискучим бантом .

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