- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 247
- Час на прочитання
- 1 хв
У жовтій сукні з квіткою: красуня Джіджі Хадід прийшла на благодійний захід
Поєднання прозорих туфель, яскраво-жовтої сукні та зачіски в стилі ретро — було чудовим рішенням.
Благодійна організація God’s Love We Deliver провела свою щорічну церемонію Golden Heart Awards 2025 і на цей світський захід, який відбувся в Нью-Йорку, завітала американська модель Джіджі Хадід. Зірка з’явилась у жовтій коктейльній сукні, яка трохи нагадувала естетику 30-х років минулого століття.
Її вбрання було від британського бренду David Koma. Сукня мала вільні рукави, складки на талії та невеличку декоративну квітку з тканини. Поділ вбрання був асиметричним. Доповнила лук Джіджі сумкою від Jimmy Choo та доволі оригінальними прозорими туфлями Gianvito Rossi. Також у ретроестетиці була зачіска моделі — Хадід уклала волосся у легкі та об’ємні хвилі.
У світ Джіджі Хадід вийшла після того, як сяяла на показі спідньої білизни Victoria’s Secret. Цьогоріч красуня знову змогла здивувати, адже вийшла на подіум у білосніжних крилах, що нагадували стьобану ковдру, а також у романтичному луку рожевого кольору з накидкою з квітів.