У жовтій сукні з пікантним декольте: Ешлі Грім відвідала світську церемонію
Модель plus size та багатодітна мати Ешлі Грім відвідала церемонію у Лондоні.
38-річна знаменитість приїхала на Fashion Awards 2025 — захід, який відбувся у знаменитому Королівському Альберт-голі.
Для появи на публіці Ешлі, яка обожнює сяяти перед камерами, обрала яскравий лук. На ній була жовта сукня з розсипом паєток, силуету «русалка», з оборкою на стегнах і з пікантним декольте, а спереду був високий розріз. Грем доповнила образ лакованими туфлями-човниками на підборах, сережками-висячками з каміння, зробила виразний макіяж очей, а також підкреслила губи олівцем та нюдовою помадою. Манікюр у Ешлі був зроблений у світлому відтінку.
Нагадаємо, на цій самій церемонії в Лондоні оголосила про свою третю вагітність 43-річна Сієнна Міллер.