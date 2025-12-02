ТСН у соціальних мережах

У жовтій сукні з пікантним декольте: Ешлі Грім відвідала світську церемонію

Модель plus size та багатодітна мати Ешлі Грім відвідала церемонію у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Ешлі Грім

Ешлі Грім / © Associated Press

38-річна знаменитість приїхала на Fashion Awards 2025 — захід, який відбувся у знаменитому Королівському Альберт-голі.

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Associated Press

Для появи на публіці Ешлі, яка обожнює сяяти перед камерами, обрала яскравий лук. На ній була жовта сукня з розсипом паєток, силуету «русалка», з оборкою на стегнах і з пікантним декольте, а спереду був високий розріз. Грем доповнила образ лакованими туфлями-човниками на підборах, сережками-висячками з каміння, зробила виразний макіяж очей, а також підкреслила губи олівцем та нюдовою помадою. Манікюр у Ешлі був зроблений у світлому відтінку.

Ешлі Грем / © Associated Press

Ешлі Грем / © Associated Press

Нагадаємо, на цій самій церемонії в Лондоні оголосила про свою третю вагітність 43-річна Сієнна Міллер.

