У жовтому бікіні з рюшами: британська модель похизувалася спокусливими грудьми

Джессіка Гейл

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Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram нові знімки з відпочинку біля моря.

Красуня обрала для сонячних ванн жовте бікіні з білими рюшами і маленькими блакитними бантиками на ліфі і плавках. Воно чудово сиділо на її стрункій фігурі.

Джессіка Гейл

Джес блиснула на камеру пишними спокусливими грудьми.

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Гейлл зробила милу зачіску з локонами, прикрасивши її жовтим крабиком у вигляді квітки. Вона зробила ніжний макіяж і довгий білий манікюр. У вухах у неї були сережки-цвяшки, а на руках – браслети і каблучки.

Джессіка Гейл

Нагадаємо, Джессіка Гейл продемонструвала сексуальні форми у червоному купальнику із зав'язками навколо тулуба.