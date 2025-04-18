ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
1 хв

У жовтому бікіні з рюшами: британська модель похизувалася спокусливими грудьми

Джессіка Гейл у ніжному купальнику засмагала біля моря.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram нові знімки з відпочинку біля моря.

Красуня обрала для сонячних ванн жовте бікіні з білими рюшами і маленькими блакитними бантиками на ліфі і плавках. Воно чудово сиділо на її стрункій фігурі.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Джес блиснула на камеру пишними спокусливими грудьми.

Гейлл зробила милу зачіску з локонами, прикрасивши її жовтим крабиком у вигляді квітки. Вона зробила ніжний макіяж і довгий білий манікюр. У вухах у неї були сережки-цвяшки, а на руках – браслети і каблучки.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Нагадаємо, Джессіка Гейл продемонструвала сексуальні форми у червоному купальнику із зав'язками навколо тулуба.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie