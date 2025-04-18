- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 42
- Час на прочитання
- 1 хв
У жовтому бікіні з рюшами: британська модель похизувалася спокусливими грудьми
Джессіка Гейл у ніжному купальнику засмагала біля моря.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram нові знімки з відпочинку біля моря.
Красуня обрала для сонячних ванн жовте бікіні з білими рюшами і маленькими блакитними бантиками на ліфі і плавках. Воно чудово сиділо на її стрункій фігурі.
Джес блиснула на камеру пишними спокусливими грудьми.
Гейлл зробила милу зачіску з локонами, прикрасивши її жовтим крабиком у вигляді квітки. Вона зробила ніжний макіяж і довгий білий манікюр. У вухах у неї були сережки-цвяшки, а на руках – браслети і каблучки.
Нагадаємо, Джессіка Гейл продемонструвала сексуальні форми у червоному купальнику із зав'язками навколо тулуба.