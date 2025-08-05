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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
143
Час на прочитання
1 хв

У жовтому бікіні з рюшами: модель у романтичному пляжному образі продемонструвала гарну фігуру

Джессіка Гейл не втомлюється тішити своїх підписників пікантними світлинами у купальниках, яких є чимало у її гардеробі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Модель і зірка британського реалітішоу «Острів кохання» — Джессіка Гейл — опублікувала в Instagram нові фото з відпочинку.

Білявка позувала на пляжі у романтичному аутфіті. На ній був жовтий купальник із рюшами, у якому вона похизувалася стрункою фігурою, спокусливим декольте і гарною засмагою.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Пляжний лук Джессіка доповнила зачіскою із мʼякими локонами, прикрасивши її жовтими квітами, і макіяжем із пишними віями і рожевими румʼянами.

Джессіка Гейл

Джессіка Гейл

Нагадаємо, Джессіка Гейл у різнокольоровому купальнику з квітковим принтом насолоджувалася відпочинком на Занзібарі.

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