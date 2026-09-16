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- Шоу-бізнес
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У жовтому і з акварельним принтом: модель-білявка показала нові фото у купальниках
Джессіка Гейл продемонструвала луки у двох стильних купальниках, які чудово підкреслили її засмагу.
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання», модель та інфлюенсерка Джессіка Гейл поділилася новими світлинами з відпочинку. На них модель позувала у двох стильних пляжних образах, у яких похизувалася стрункою фігурою.
Спочатку Джес з’явилася у бікіні з абстрактним акварельним принтом у рожевих, бузкових, зелених і темних відтінках. Ліф із трикутними чашками прикрашала велика кругла металева підвіска. Аутфіт вона доповнила напівпрозорим ніжно-рожевим парео, зав’язаним на стегнах.
Біля басейну Гейл засмагала у жовтому ажурному мінібікіні на зав’язках.
Білявка розпустила волосся і зробила ніжний макіяж з бежевим блиском на губах.
Нагадаємо, сестра Джессіки Гейл — Єва Гейл — у крихітному лимонному бікіні похизувалася пишними формами.