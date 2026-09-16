У жовтому і з акварельним принтом: модель-білявка показала нові фото у купальниках

Джессіка Гейл

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Зірка британського реалітішоу «Острів кохання», модель та інфлюенсерка Джессіка Гейл поділилася новими світлинами з відпочинку. На них модель позувала у двох стильних пляжних образах, у яких похизувалася стрункою фігурою.

Спочатку Джес з’явилася у бікіні з абстрактним акварельним принтом у рожевих, бузкових, зелених і темних відтінках. Ліф із трикутними чашками прикрашала велика кругла металева підвіска. Аутфіт вона доповнила напівпрозорим ніжно-рожевим парео, зав’язаним на стегнах.

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Джессіка Гейл

Біля басейну Гейл засмагала у жовтому ажурному мінібікіні на зав’язках.

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Джессіка Гейл

Білявка розпустила волосся і зробила ніжний макіяж з бежевим блиском на губах.

Нагадаємо, сестра Джессіки Гейл — Єва Гейл — у крихітному лимонному бікіні похизувалася пишними формами.

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