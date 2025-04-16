У жовтому вбранні з прозорою спідницею: акторка родом із Одеси потрапила до об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі

Наташа Бласік / © Getty Images

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До об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила американська акторка і продюсерка родом із Одеси — Наташа Бласік. Жінка з’явилася на вулицях міста у яскравому образі.

На ній була жовта сукня з органзи і з рюшами від данського бренду Rubber Duck, вартістю 249 доларів. Вбрання складалося з топу, що оголював її плечі, і прозорої спідниці.

Наташа Бласік / © Getty Images

Аутфіт акторка доповнила рожевою сумочкою з бантом і жовто-білими ботильйонами із зображенням ананасів.

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Бласік зробила цікаву зачіску з пучками і випущеними пасмами спереду, прикрасила вуха довгими сережками з камінням й одягла нна обличчя чорні окуляри.

Нагадаємо, Наташа Бласік народилася в Одесі. З шести років вона почала вчити англійську мову, яка їй дуже подобалась. У 14 років вона почала активно займатися танцями, брала участь у всіх шкільних спектаклях і концертах, а також взяла участь у кількох конкурсах краси.

Наташа здобула ступінь магістра у галузі маркетингу. Згодом вона познайомилася з американським туристом Мартіном Бласіком, вийшла за нього заміж і переїхала жити до Лос-Анджелеса.

У США вона розпочала вивчати акторську майстерність і через кілька років дебютувала у серіалі «Дні нашого життя» у ролі секретної агентки. Наташа знялася у таких фільмах: «Знайомство зі спартанцями», «Фінал», «Номад: Початок», «Гра у ляльки», «Бойовий малюк», «Секс-Трип» та інші.