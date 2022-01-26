У зручних штанях і з шопером: Джіджі Хадід після знімань у Нью-Йорку

У зручних штанях і з шопером: Джіджі Хадід після знімань у Нью-Йорку

Після скандалу з колишнім бойфрендом, модель практично не з'являється на публіці.

Супермодель Джіджі Хадід сфотографували, коли вона після насиченого робочого дня на зніманнях прямувала до свого автомобіля. На обличчі у моделі ще залишився макіяж зі стрілками та укладання.

Одягнена Хадід була у вільну кофту, широкі штани-палацо та кеди. На плечі зірки висіла сумка-шопер, а на обличчі була захисна маска.

Джіджі Хадід / Getty Images

Нагадаємо, що зараз у родині Джіджі непрості часи. Модель розійшлася з батьком своєї дочки Хай – співаком Зейном Маліком, через його конфлікт із матір'ю моделі Іоландою. Також ходили чутки, що Джіджі мала намір позбавити Зейна батьківських прав, проте, за інформацією Daily Mail, зараз пара підтримує дружні стосунки заради дитини і опіку не ділить.

Джіджі Хадід і Зейн Малік / Getty Images

Читайте також: