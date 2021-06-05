У зухвалих джинсах-стрінгах: супермодель Ірину Шейк сфотографували в Нью-Йорку

Знаменитість не перестає дивувати своїм почуттям стилю.

Ірина Шейк — головна модниця Нью-Йорка, адже практично щодня супермодель виходить на невелику прогулянку, щоб забрати доньку Лею з садочка. Для своїх виходів вона завжди вибирає ефектні образи і ставить на перший план зручність, тому часто її можна помітити в черевиках без підборів, джинсах і футболках.

У п'ятницю, 4 червня, Ірину знову сфотографували в місті, коли вона везла Лею у дитячому візку. На дитині була красива сукня з аплікацією, білі шкарпетки і туфлі, а волосся вона прикрасила обручем з рожевою квіткою.

Ірина вибрала вбрання від бренду Mugler, з яким нещодавно співпрацювала. Зокрема на ній були чорно-білі джинси з імітацією під стрінги, і чорний топ з асиметричним вирізом на декольте.

Ірина Шейк / Getty Images

Доповнила образ супермодель черевиками на масивній підошві, сонцезахисними окулярами Illesteva і маленькою білою сумкою на ремінці-ланцюжку від Burberry, в показі якого нещодавно теж брала участь.

Ірина Шейк / Getty Images

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Ірина Шейк на прогулянках з дочкою Леєю (17 фото)

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