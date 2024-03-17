У зухвалих штанях зі шнурівкою на стегнах: Аліна Байкова сходила на концерт українського гурту

Для виходу у світ вона знову вибрала патріотичні аксесуари.

Українка Аліна Байкова – відома топмодель, яка мешкає та працює у Нью-Йорку і досить часто ділиться з шанувальниками подробицями свого життя в Instagram. Аліна активно підтримує Україну, український бізнес та артистів. Днями вона відвідала концерт музичного гурту ARTBAT, який виступав у США.

Для заходу Аліна підібрала зухвалий образ, у якому поєднала кроптоп та штани з ефектним шнурівкою на стегнах. Доповнила Аліна лук червоною короткою екошубою та чорною сумкою на довгому ремінці.

Також образ моделі прикрашав розкішний патріотичний гердан на шиї з гербом.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Під час концерту Аліна стояла під сценою з прапором України в руках.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Також у патріотичному луку зірка нещодавно відвідала захід у Нью-Йорку. Модель поєднала синю блузу з довгими рукавами та мініспідницю асиметричного дизайну. На блузу Аліна прикріпила значок із прапором України.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

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