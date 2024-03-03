У зухвалій чорній шкіряній сукні з декольте: Дуа Ліпа на церемонії Brit Awards у Лондоні

Сукня добре сиділа на співачці, ефектно підкреслюючи її фігуру.

У суботу в Лондоні відбулася церемонія вручення нагород Brit Awards – головного музичного призу Великої Британії. Зіркою вечора стала 26-річна співачка Raye, оскільки забрала додому нагороди у номінаціях "Найкращий новий виконавець", "Виконавець року", "Пісня року" та "Альбом року".

Дівчина обійшла в багатьох цих номінаціях свою колегу Дуа Ліпу. Однак попри те, що Ліпа не стала тріумфаторкою церемонії, одягнулась на захід, вона дуже ефектно та явно розраховувала на перемогу.

На дівчині була обтисла сукня-русалка зі шкіри чорного кольору. Вбрання було від бренду Versace з колекції осінь-зима 2023, а доповнила вона її прикрасами Tiffany & Co.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Сукня ідеально сиділа на фігурі і мала трохи зухвалий дизайн, оскільки у неї було цікаве V-подібне декольте із широкими бретельками.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

На спині вона також мала незвичайний V-подібний виріз, але не дуже глибокий. Завершували образ лаконічне укладання та яскравий макіяж очей із чорною підводкою.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

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