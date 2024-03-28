У зухвалій позі: порноакторка у мереживній білизні похизувалася пружними сідницями

Порноакторка Livv Fitt потішила підписників в Instagram пікантними знімками.

Перед об'єктивом фотокамери красуня постала у чорній мереживній білизні з підтяжками, яка чудово сиділа на її фігурі. На ній також були чорні лаковані ботфорти. Лів спочатку похизувалася стрункою фігурою спереду.

Livv Fitt/Instagram

А потім вона продемонструвала на камеру пружні і сексуальні сідниці.

Livv Fitt/Instagram

Модель уклала волосся в локони і зробила насичений макіяж із накладними довгими віями.

Минулого разу Livv Fitt показала п'яту точку у відвертому чорному купальнику.

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