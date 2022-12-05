У зухвало-романтичному образі: Зої Салдана на прем'єрі "Аватар: Шлях води"

Образ зірки був дуже сміливим та привертав увагу.

4 грудня в Лондоні відбувся прем'єрний показ найочікуванішого фільму останніх кількох років — другої частини фантастичного блокбастера "Аватар", який отримав назву "Аватар: Шлях води". З такої нагоди на килимовій доріжці зібралися зірки, які зіграли в цій картині, і команда, яка над нею працювала, щоб презентувати її публіці.

Серед зірок заходу була й акторка Зої Салдана, яка у фільмі грає Нейтірі.

Зої обрала для презентації чорний total look із весняно-літньої колекції 2023 року бренду Victoria Beckham. Саме ця колекція була вперше представлена брендом Вікторії на паризькому Тижні моди.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

Вбрання складалося з мереживних колготок з логотипом, ліфчика, прозорої блузи та короткої спідниці з прозорим подолом і високим розрізом. Цей образ мав дуже ефектний вигляд на стрункій фігурі зірки. Завершили ансамбль туфлі на високих підборах, укладання та легкий макіяж.

Зої Салдана / Фото: Associated Press

Також у цій частині "Аватара" знімуться Сем Вортінгтон, Сігурні Вівер та Кейт Вінслет.

Зої Салдана з колегами / Фото: Associated Press

Був на презентації і сам творець фільму – режисер та сценарист Джеймс Кемерон.

Зої Салдана з колегами / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що "Аватар" є найкасовішим фільмом в історії кіно.

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