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У зухвалому вбранні та з мінісумкою: Крістіну Агілеру сфотографували папараці у Нью-Йорку

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У зухвалому вбранні та з мінісумкою: Крістіну Агілеру сфотографували папараці у Нью-Йорку

Крістіна Агілера / Фото: Getty Images

Співачка розбавила вбрання одним яскравим аксесуаром.

42-річну Крістіну Агілеру сфотографували папараці у Нью-Йорку, коли вона вийшла на вулицю в районі Трайбека. Зірка продемонструвала стильний і трохи зухвалий образ, у якому поєднала широкі сірі джинси з розрізами та потертостями і сіру футболку.

Попри те, що на вулиці зараз кінець червня, Крістіна одягла також довге чорне шкіряне оверсайз пальто. Завершували цей лук сонцезахисні окуляри, черевики та гламурна мінісумка рожевого кольору, декорована шипами.

Також співачка накрутила волосся у легкі хвилі, зробила улюблений макіяж із яскравою помадою та використала кілька прикрас: сережки у вухах, каблучки на руках та масивне кольє на шиї.

Крістіна Агілера / © Getty Images
Крістіна Агілера / Фото: Getty Images

Ймовірно, Крістіна у цьому луку прямувала на репетицію, 25 червня вона виступить на концерті Pride Island.

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Дата публікації
Перегляди
2776
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