У зухвалому червоному міні та панчохах: співачка Лілі Аллен приголомшила образом для вечірки
Співачка носила провокаційне вбрання і виставили на показ панчохи.
Лілі Аллен влаштувала фурор на розкішній різдвяній вечірці у відомому лондонському нічному клубі Stringfellows. 40-річна співачка привернула до себе увагу на заході, оскільки з’явилася у сміливому образі в стилі Санта-Клауса, одягнувши червону оксамитову мінісукню з білою хутряною обробкою та довге пальто в тон.
Також на Аллен були білі панчохи з бантиками, які вона носила із білим поясом для них. Зухвалості цьому луку додали босоніжки на величезних платформах, а шику — біла сумка Chanel.
Також Лілі запросила на свій святковий вечір таких знаменитостей, як Олівія Родріго, Лола Янг та Лотті Мосс. Вечірку співачка організувала, щоб відсвяткувати кінець року, який для неї був не простим, адже вона розлучилась із актором Девідом Гарбором.