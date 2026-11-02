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У зухвалому образі Отруйного плюща: Елізабет Герлі показала, як відсвяткувала Геловін з коханим
Ліз Герлі та Біллі Рей Сайрус перевтілилися у відомих персонажів коміксів і позували, тримаючись за руки.
Елізабет Герлі продемонструвала свій геловінський образ. В Instagram акторка опублікувала фото з бойфрендом — музикантом і батьком Майлі Сайрус Біллі Реєм Сайрусом.
Для свята Ліз перевтілилася в Отруйний плющ — одну з найвідоміших суперлиходійок та антигероїнь усесвіту DC Comics, противницю, а іноді й союзницю Бетмена. Вона обрала відвертий зелений комплект із бюстгальтера та плавок з високими вирізами, оздоблених декоративним листям. Вбрання підкреслювало її струнку фігуру і залишало живіт відкритим.
Образ Герлі доповнила довгими зеленими мітенками з листям. Крім того, вона намастила шкіру зелено-золотистою фарбою.
Аутфіт Елізабет доповнила довгою перукою мідно-рудого відтінку з локонами. У макіяжі акторка зробила акцент на очах за допомогою темної підводки й пишних вій, а губи підкреслила ніжним рожевим блиском.
Біллі Рей постав поруч в образі Бетмена. На ньому був чорний костюм із рельєфними деталями, що імітували броню, та емблемою кажана на грудях. Завершувала перевтілення характерна маска із загостреними вухами, яка залишала відкритою нижню частину обличчя.
Пара позувала, тримаючись за руки, на темному тлі з декоративним павутинням.
«Отруйний плющ і Бетмен. Щасливого Геловіну», — підписала світлину Ліз.
Нагадаємо, Елізабет Герлі у білому бікіні з гарним декольте похизувалася стрункою фігурою на пляжі в Малібу.