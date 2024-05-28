У звичайному житті любить спортшик: Дженніфер Лопес з'явилася на вулиці у Лос-Анджелесі

Після новин про те, що у шлюбі Дженніфер Лопес та її чоловіка Бена Аффлека настав складний час і пара нібито перебуває на межі розлучення, до артистки знову пильна увага. Після промотуру Мексикою, де вона презентувала публіці фільм за своєї участі "Атлас", Лопес повернулася додому до Лос-Анджелеса.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Зірку заскочили папараці на вулиці, коли вона йшла до своєї машини у супроводі охорони та помічників. Лопес була одягнена просто і стильно, адже у звичайному житті вона віддає перевагу спортшику.

На знаменитостей був трикотажний сірий спортивний костюм від бренду Joah Brown, який складався з широких штанів та кропнутого світшота. Доповнила вона його білими кросівками від Nike, улюбленими сережками-кільцями від Jennifer Fisher та окулярами від Bottega Veneta. Зачіску вона зробила об'ємною.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Але попри чутки, Дженніфер продовжує носити обручку, хоча заручну каблучку з великим зеленим каменем, вже давно не надягала.

Дженніфер Лопес з обручкою на пальці / Фото: Associated Press

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