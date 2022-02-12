У звичайному житті та на подіумі: розглядаємо дві нові луки супермоделі Белли Хадід

У звичайному житті та на подіумі: розглядаємо дві нові луки супермоделі Белли Хадід

У свої 25 років дівчина є іконою стилю, адже її образи незвичайні, хоч і досить прості. Пропонуємо подивитися на те, що носить модель на подіумі і на вулицях Нью-Йорка.

Зараз у Нью-Йорку у самому розпалі Тиждень моди, участь у якому бере супермодель Белла Хадід. Днями дівчину сфотографували, коли вона виходила зі своєї квартири у центрі міста. У руці Булли була кава, а на плечі висіла велика сумка Chanel.

Її образ також складався із широких штанів карго, які останнім часом на піку популярності, а також трикотажної сорочки, теплого зеленого кардигану та шкіряної куртки.

Белла Хадід / Getty Images

Найімовірніше, що модель прямувала на репетицію, адже вже наступного дня вона дефілювала на показі Proenza Schouler. На моделі була цікава кофта з баскою та капюшоном, а також широкі сіро-коричневі штани.

Белла Хадід / Getty Images

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